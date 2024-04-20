Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Якеменко Дано: Беглая мигрантка с Украины с украинским паспортом (Монтян), работавшая на киевскую хунту, а теперь скрывающаяся на Донбассе, так как в Москву показываться боится, поливающая грязью в духе и риторике Навального ведущие российские СМИ, Министерство Обороны и власть, угрожающая насилием российским телеведущим и блогерам.