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Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Якеменко Дано: Беглая мигрантка с Украины с украинским паспортом (Монтян), работавшая на киевскую хунту, а теперь скрывающаяся на Донбассе, так как в Москву показываться боится, поливающая грязью в духе и риторике Навального ведущие российские СМИ, Министерство Обороны и власть, угрожающая насилием российским телеведущим и блогерам.

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Комментарии
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Любовь Кулик
Автор,хрень несешь.
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18 час.
ninikooo Митусова
А почему эта Монтян и ее сыновья еще не сидят в СИЗО? Недоработка силовиков.
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17 час.

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