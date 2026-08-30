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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Фирстов о самом сильном клубе в КХЛ: «Мы, конечно. У нас есть все, чтобы занимать самые первые места. Но важно будет доказать это делом»

Форвард « Торпедо » Владислав Фирстов назвал свою команду сильнейшей в Фонбет Чемпионате КХЛ.  «Каждая команда для нас - конкурент.

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