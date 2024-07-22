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Царьград

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Из Новосибирской области за неделю выдворили 47 мигрантов-нелегалов

Из Новосибирской области за неделю выдворили 47 мигрантов-нелегалов

В регион за этот период прибыли более 9500 иностранцев, из которых лишь треть приехали на заработки.За прошедшую неделю в Новосибирскую область из-за границы приехали 9 507 иностранных граждан, из которых 4 388 встали на миграционный учёт.

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Комментарии
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ГД
Галина Друзина
А может хватит уже завозить мигрантов, которые наглеют и не надо раздавать гражданство налево и напрпво, надо как в эмиратах - приехал, отработал и досвидос, никаких родных, а к нам едут аулами и кишлаками.
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15 час.

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