В Бурятии увеличат мощности на Троицком месторождении до 1 млн тонн золота в год

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), АО "Горно-рудная компания "Западная" (Группа "ОКТО") и правительство Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реализмом проект по добыче и переработке золота на месторождении Троицкое и Витимконском рудном узле, направленный на увеличение мощностей горно-обогатительного комплекса до 1 млн тонн руды в год.