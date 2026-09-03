Пашинян: Ереван готов обсуждать сохранение российской военной базы в Армении

Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.
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