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Ростех

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«ОДК-Кузнецов» заключил договоры о целевом обучении с первокурсниками

«ОДК-Кузнецов» заключил договоры о целевом обучении с первокурсниками

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех заключил договоры со студентами первого курса ведущих технических вузов, обучающихся по образовательным программам «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт».

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