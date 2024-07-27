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«Огромные столбы огня и дыма под Киевом»: Русские ракеты разнесли большое количество резервов ВСУ и артиллеристов НАТО: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 27.07.24 г.

«Огромные столбы огня и дыма под Киевом»: Русские ракеты разнесли большое количество резервов ВСУ и артиллеристов НАТО: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 27.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 27 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 27.

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