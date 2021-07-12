Бумеранг судьбы

5МИНУТКАДети и семьяБумеранг судьбы Ещё 7 лет назад, брошенная мужем Анджела, одиноко плакала в однокомнатной “хрущевке” на окраине города.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Верия (Безденежных)Имеет то, что заслужила!LSLiudmila SolodkoВсе это сказки, такие НИКОГДА И Н ИЧЕГО НЕ ОСОЗНАЮТ, если бы осознавали так бы себя не велиVera DobryaginaТакие Анджелы не успокоятся даже в такой ситуации. Поднимет документы, что она биологическая мать детям, ещё и на алименты по содержанию подаст. Когда много лет назад она превратилась в скотину, обратного превращения уже не будет. А детям придётся бороться.Татьяна ХлусоваДля того чтобы подать на алименты, недостаточно быть биологической матерью, нужны доказательства, что она содержала детей.Vera DobryaginaНу хоть здесь детям повезло.Комментировать
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