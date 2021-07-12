5МИНУТКА

269 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lena Heidel
    Потому и в новых одёжках.Как жена мужа сра...
  • Lena Heidel
    Каждый должен решать сам, обзаводиться семьёй или нет и когда настало время это сделать.Устал от разговор...
  • Lena Heidel
    Отец может отреагировать по-разному. Интересно, как отреагирует друг отца, узнав, что Вы в него влюблены.Не знаю, как отре...

Бумеранг судьбы

Бумеранг судьбы

Ещё 7 лет назад, брошенная мужем Анджела, одиноко плакала в однокомнатной “хрущевке” на окраине города.

Вернуться к статье
51
Обсудить
Елена Верия (Безденежных)
Имеет то, что заслужила!
Liudmila Solodko
Все это сказки, такие НИКОГДА И Н ИЧЕГО НЕ ОСОЗНАЮТ, если бы осознавали так бы себя не вели
Vera Dobryagina
Такие Анджелы не успокоятся даже в такой ситуации. Поднимет документы, что она биологическая мать детям, ещё и на алименты по содержанию подаст. Когда много лет назад она превратилась в скотину, обратного превращения уже не будет. А детям придётся бороться.
Татьяна Хлусова
Для того чтобы подать на алименты, недостаточно быть биологической матерью, нужны доказательства, что она содержала детей.
Vera Dobryagina
Ну хоть здесь детям повезло.

Картина дня

наверх