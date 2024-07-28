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Колосков о «Динамо»: «Нужно купить минимум пять игроков, чтобы бороться за титул. Нападающего в пару к Тюкавину, пару крайних защитников и не менее одного в центр обороны»

Колосков о «Динамо»: «Нужно купить минимум пять игроков, чтобы бороться за титул. Нападающего в пару к Тюкавину, пару крайних защитников и не менее одного в центр обороны»

– «Динамо» нужно купить минимум пять игроков, чтобы точно бороться за титул. Команде нужен нападающий в пару к Тюкавину, пара крайних защитников и как минимум один игрок в центр обороны.

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