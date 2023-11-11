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Работники SpaceX получили 600 переломов, ампутаций и ожогов из-за политики Маска

Работники SpaceX получили 600 переломов, ампутаций и ожогов из-за политики Маска

Unsplash/SpaceX Сотрудники космической компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за стремления ее главы Илона Маска выполнить полет на Марс, сообщили в информационном агентстве Reuters.

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