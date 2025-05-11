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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не понимаю, куда тут можно выходить, как судят и как команды играют. Соперник один раз подошел к воротам – это не футбол». Защитник «Сочи» Литвинов после 1:1 с «Нефтехимиком»

Команды встречались 10 мая в 32-м туре Мелбет Первой лиги, игра завершилась со счетом 1:1. На 37-й минуте Александр Кахидзе вывел хозяев вперед, на 45-й Мартин Крамарич сравнял счет.

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