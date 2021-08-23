Три истории инженеров-обманщиков

Преимущество аппарата Теслы состоит в том, что он позволяет выполнять иллюзион не только в помещении, но и на открытой эстраде, а для материализации и вовсе не требуется никакого реквизита! Если аппаратура будет работать, как задумано, я смогу мгновенно перенестись куда только пожелаю: в другой конец сцены, в королевскую ложу, на барьер яруса и даже на свободное кресло в партере! Действительно куда угодно — туда, где это будет производить самое сильное впечатление на публику! Кристофер Прист «Престиж» Любой ребенок, читавший в детстве книги, знает историю о том, как великий волшебник оказался великим обманщиком.