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В Приморье вахтовикам готовы платить более 170 тысяч рублей в месяц

В Приморье вахтовикам готовы платить более 170 тысяч рублей в месяц

В Приморском крае по итогам первого квартала 2025 года на вахтовую работу приходится около 7% всех открытых вакансий, что превышает средний показатель по России и свидетельствует о наличии спроса на вахтовых работников в регионе.

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