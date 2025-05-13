В Приморье вахтовикам готовы платить более 170 тысяч рублей в месяц

В Приморском крае по итогам первого квартала 2025 года на вахтовую работу приходится около 7% всех открытых вакансий, что превышает средний показатель по России и свидетельствует о наличии спроса на вахтовых работников в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии