Получи долг смолоду: банки упрощают выдачу ипотеки

Банки стали смягчать условия по возрасту ипотечных клиентов: в крымском РНКБ жилищные кредиты позволили оформлять молодым людям с 18 до 21 года, а в «Абсолюте» повысили планку для пожилых людей с 65 до 70 лет, сообщили «Известиям» их представители.