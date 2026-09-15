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Возвращение в Британию, дети и память о Диане: как принц Гарри встречает 42-летие

Младшему сыну короля Карла III и леди Дианы Спенсер исполнилось 42 года. Его жизнь вместила многое: путь от всеобщего любимца британцев и военной службы до громкого отъезда за океан.

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