Астрономический взлёт цен на бензин ожидают в Забайкалье

Значительное подорожание бензина ожидается в России в 2025 году. Согласно прогнозам, цена топлива может вырасти на 10-20%, что превышает официальный уровень инфляции, заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
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