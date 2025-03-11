Канадский стартап Waabi доказал безопасность беспилотных грузовиков через симуляцию с точностью 99,7%

Компания Waabi, разрабатывающая автономные грузовики, объявила о достижении ключевого рубежа: её гиперреалистичный симулятор Waabi World теперь обладает точностью, достаточной для подтверждения безопасности беспилотных систем без необходимости накапливать миллионы километров пробега на реальных дорогах.
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