Sony представила новое поколение беспроводных игровых наушников для PS5

Дизайн наушников был обновлён: чашки стали поворотными, что улучшает удобство использования. В старшей модели Pulse Edge микрофон установлен на съёмной штанге, дополнительно есть отдельное управление балансом игрового звука и чата, аудиоразъём 3,5 мм и фирменный чехол.