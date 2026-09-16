Sony представила новое поколение беспроводных игровых наушников для PS5

Дизайн наушников был обновлён: чашки стали поворотными, что улучшает удобство использования. В старшей модели Pulse Edge микрофон установлен на съёмной штанге, дополнительно есть отдельное управление балансом игрового звука и чата, аудиоразъём 3,5 мм и фирменный чехол.
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