Диалог с Европой, укрепление ядерной триады и новая программа вооружений: о чем говорил Путин

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 сентября 2026 года, провел заседание Военно-промышленной комиссии, где обсудил внешние угрозы и расширение НАТО, позицию европейских лидеров и ситуацию вокруг Украины, а также приоритеты новой госпрограммы вооружений – от ядерной триады и ПВО до орбитальной группировки и беспилотников.