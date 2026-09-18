Диалог с Европой, укрепление ядерной триады и новая программа вооружений: о чем говорил Путин

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 сентября 2026 года, провел заседание Военно-промышленной комиссии, где обсудил внешние угрозы и расширение НАТО, позицию европейских лидеров и ситуацию вокруг Украины, а также приоритеты новой госпрограммы вооружений – от ядерной триады и ПВО до орбитальной группировки и беспилотников.
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