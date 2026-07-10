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Роналду выложил фото сборной Португалии после золота Евро-2016: «Победа миллионов!»

Криштиану Роналду выложил пост о победе сборной Португалии на Евро-2016 . В понедельник португальская команда с 41-летним форвардом в составе вылетела с чемпионата мира.

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