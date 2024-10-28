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Закон, порядок, государство

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Бронегруппа морских пехотинцев ТОФ уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в приграничном районе Курской области

Бронегруппа морских пехотинцев ТОФ уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в приграничном районе Курской области

Огонь велся прямой наводкой из 125-мм пушки танка и из пулемета «Корд», установленного на МТ-ЛБ. .

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