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Военное обозрение

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Москва предупредила Варшаву об ответе, если Польша начнёт сбивать над Украиной российские ракеты

Москва предупредила Варшаву об ответе, если Польша начнёт сбивать над Украиной российские ракеты

МИД РФ вынесено предупреждение польским властям о неминуемом ответе, если ПВО этой страны начнет сбивать над Украиной российские ракеты.

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