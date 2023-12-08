В Астрахань из Москвы доставили четвертого фигуранта дела о массовом отравлении метадоном

Тот признался, что перепутал нарковещества при закладке в тайники. Следственные органы СКР по Астраханской области продолжают расследование уголовное по факту незаконного сбыта наркосредств группой лиц, что привело к массовому отравлению в Астрахани.
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