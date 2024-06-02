Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • михаил дуванов
    вот езжай к ним в страну и корми их"ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...
  • Егор П
    ЗДЕСЬ пусть и работают а не права качают."ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...
  • Егор П
    ну хоть в тюрьме нашлись правильные люди."ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...

"ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДАЙ ДВЕ ШТУКИ?": МИГРАНТОВ НЕ ПУГАЕТ ДАЖЕ ДЕПОРТАЦИЯ. МЕСТНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ - СТРАШНО ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

"ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДАЙ ДВЕ ШТУКИ?": МИГРАНТОВ НЕ ПУГАЕТ ДАЖЕ ДЕПОРТАЦИЯ. МЕСТНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ - СТРАШНО ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

Мигранты активно насаждают свои правила в России, демонстрируя пренебрежение местным жителям. Люди жалуются: страшно выйти из дома по вечерам, когда иностранные граждане развязно пристают к женщинам со словами в духе "Эй, красивая, дай две штуки?", а у мужчин навязчиво прося "стрельнуть пару тыщ".

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Комментарии
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Егор П
ну хоть в тюрьме нашлись правильные люди.
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43 мин.
Егор П
ЗДЕСЬ пусть и работают а не права качают.
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42 мин.
михаил дуванов
вот езжай к ним в страну и корми их
Ответить
41 мин.

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