"ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДАЙ ДВЕ ШТУКИ?": МИГРАНТОВ НЕ ПУГАЕТ ДАЖЕ ДЕПОРТАЦИЯ. МЕСТНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ - СТРАШНО ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

Мигранты активно насаждают свои правила в России, демонстрируя пренебрежение местным жителям. Люди жалуются: страшно выйти из дома по вечерам, когда иностранные граждане развязно пристают к женщинам со словами в духе "Эй, красивая, дай две штуки?", а у мужчин навязчиво прося "стрельнуть пару тыщ".