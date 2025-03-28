Русская весна
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Русская весна

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Россия предлагает малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс

Россия предлагает малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс

Россия предлагает Илону Маску предоставить небольшую атомную электростанцию ​​для его миссии на Марс, заявил спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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