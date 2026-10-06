Россияне открыли свыше 220 тысяч счетов цифрового рубля за первый месяц

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет За месяц после масштабного запуска цифрового рубля российские граждане открыли более 220 тысяч счетов – этот результат оказался в несколько раз выше, чем ожидал регулятор.
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