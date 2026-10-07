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Нижегородская правда

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Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Верой едины»

Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Верой едины»

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) приглашает жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Верой едины».

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