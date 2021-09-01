2 сентября – День образования патрульно-постовой службы полиции

2 сентября 1923 года приказом Центрального административного управления НКВД г. Москвы № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», регламентирующая общие положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера.
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