Глава Следкома России Бастрыкин потребовал разобраться с мигрантом, оскорбившим юную ростовчанку

Руководитель ведомства ждёт доклад от подчинённых в Ростовской области с итогами проверки.Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по инциденту, который произошёл в Ростове-на-Дону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии