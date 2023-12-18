Пограничная полиция подводит итоги недели

На «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 194 события и составлены протоколы в отношении 218 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 50 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 75 человек нарушили режим пребывания на территории Республики Молдова; - 80 нарушений режима дорожного движения .
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