Пограничная полиция подводит итоги недели

На «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 194 события и составлены протоколы в отношении 218 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 50 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 75 человек нарушили режим пребывания на территории Республики Молдова; - 80 нарушений режима дорожного движения .