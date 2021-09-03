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  • Марина Панаева
    А разве ВВП- наследник престола и помазанник Божий? по моему,он всего лишь менеджер,которого МЫ выбрали и доверили ра...У президента Пути...
  • дмитрий чагин
    Однохренственно;))Федерация мигрант...
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    Не всегда и не во всём.У президента Пути...

У президента Путина вновь во всём виноваты большевики

У президента Путина вновь во всём виноваты большевики

Окно в историю 1 сентября 2021 года президент Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке сделал заявление по демографической проблеме РФ, обвинив, как всегда, во всех грехах большевиков.

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Наталья Андросова
Ну а кто же ещё? Ведь не он!
Юрий Ded
Ахтор ты тупой болван . Ты смотришь в статистику и видишь фигу .
природа
точно-болван..пусть он лучше статейки пишет чем дома-мосты-самолеты строит-а то тогда и народу было б еще меньше)))
Багира
Это ты тупой болван. Большевики после переворота залили Россию кровью, а потом и вовсе устроили комбинат смерти. Людей расстреливали по лимиту тысячами, понял тупица краснопузый? Хватит уже нести ахинею и врать - не в СССР живете, когда все преступления большевиков скрывали и вешали лапшу на уши лохам. Сейчас все есть в интернете, а архивы с преступлениями большевиков рассекречены.
Константин Заболотный
А вы приняли в учёт сколько было уничтожено русских подданых белым движением? Или вы во всём вините большевиков,которые по началу отпустили всех военноначальников под честное слово не бороться с нарождавщейся советской властью? Или "белые" были ещё и пушистыми как агнцы божие? После захвата власти большевиками в конце октября — начале ноября 1917 года и подавления выступлений в Петрограде и Москве советская власть к весне 1918 года была установлена практически на всей территории бывшей империи, за исключением районов, оккупированных немецкими войсками. В советские годы этот процесс получил название «Триумфальное шествие советской власти». Однако не все регионы признали власть советов. Первые вооруженные выступления против новой власти произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Южного Урала. Так, силы атамана Войска Донского генерала А.М. Каледина в декабре 1917 года захватили Ростов-на-Дону, Таганрог, значительную часть Донбасса. В Оренбургской губернии против большевиков выступили казаки под командованием А.И. Дутова.А вы пытаетесь реальную историю урезать до нынешнего примитива: "Во всём виноват Путин"
Евгений Благородный
Конечно они и виноваты. Такую страну угрохали и разорвали.
природа
бедный несчастный автор-он может только чуть чуть помечтать о царском троне))))вот правда вопрос-а потянет ли?Путин то сможет-у него и сил и ответственности хватит так что зря автор выёживается-не зря же говорят--тяжела ты шапка Мономаха--не каждый смог бы её надеть
Марина Панаева
А разве ВВП- наследник престола и помазанник Божий? по моему,он всего лишь менеджер,которого МЫ выбрали и доверили развивать нашу страну и заботиться о своём народе...кстати,он об этом и сам говорил....другое дело,что власть как наркотик,к ней привыкают и расстаться с ней самому невозможно...особенно,если человек окружён подхалимами и лизоблюдами,которые наперебой убеждают в его гениальности и незаменимости...
konstantinos параскевопулос
По автору Ленин и Сталин сами оплодотворяли женщин,а Путин не способен,даже с женой разошелся. А вот в Афганистане,Узбекистане за 30 лет население увеличилось в 2 раза. Молодцы их президенты. На поток поставили,не успевают штаны надеть.
Багира
Ну ты и идиот, к тому же ещё и сплетник. В Узбекистане в 1991 году, то есть после коммунистов, было 20,6 млн. человек. А за последние 30 лет увеличилось на 13,9 млн. человек и составила 34 558,9 тыс. человек. А Афганистане нет коммунистов, поэтому там и рождаемость высокая.
Ваша Светлость
О, малакизмено понти нарисовался.:)) Исчезни, упырь.
Вячеслав Нецветаев
В Узбекистане прирост населения за счёт мигрантов! Не хер врать!
Багира
Что, все тридцать лет 13,9 млн. мигранты наехало? Ты вообще, с головой дружишь?
Вячеслав Нецветаев
У меня с головой всё нормально, кошка драная!
konstantinos параскевопулос
потомок стукача появился
konstantinos параскевопулос
обиделась что никто не трахнул. Извини я не знал ,что меня будут комментировать такие умные люди,которая даже не поняла смысла.
Ваша Светлость
Папандопула, гамото, ты, малака, меня с собой не путай. Это твой папахен в чуркестане стучал на всю округу, вот тебя и штырит, что, родовая память?
Константин Заболотный
У тебя вроде мозг наличиствует,но ты такую херню пишешь, что возникает опасения о твоей адекватности.
konstantinos параскевопулос
стукачек останется стукачком хотя пытается поменят свое плебейство.
Сергей Гре_в
Путин 100 пудофф неправ.. Он плохо считает.. И неправильно думает.. С его кочки зрения Абрамович и Березовский подняли бы рождаемость.. Но Бог миловал..
Константин Заболотный
Интересно было бы ознакомиться с первоисточниками вашего утверждения: "кочки зрения Абрамович и Березовский подняли бы рождаемость.." сделайте милость,дайте сносочку где вы сей бред почерпнули.
Валерий Пашнин
Да российскую демографию убили революция 1917 г., Гражданская война, Великая Отечественна война, 90-е годы и антипрививочники.
абрам вербин
Убивал царизм и бесполезная война.
Багира
Ты глупость порешь, Абрамка.
абрам вербин
без толковая, по твоему, царизм и война способствовали приросту населения?
абрам вербин
Из начальника очень хреновый получился историк.
Александр Нагоров
У Путина вообще проблемы с образованием. Как рот откроет, так хоть стой, хоть падай. Ему бы молчать лучше.
абрам вербин
Не всегда и не во всём.
Елена Бреслова
И как не стыдно?! получил образование в СССР, только галоши производившим, вступил в КПСС, был офицером ФСБ, что мешало защищать страну? может отсутствие совести и чести?! что ж ни на одном партсобрании не сказал ни слова ни против горби, ни против ЕБНа? чем занимался? ах да, портфельчик за подонком Собчаком таскал...
testorr
Вот!!!! Вот она - правда!!!!
Сергей Чекановский
А вы где были, вместе с Еленой Бресловой? Чем занимались?
Константин Заболотный
А кто-ж сикилявая за тобой жбанчик для излишков яду таскал,анчарчик ты наш недорезаный? Лучше бы поинтересовалась какая сволочь не позволила Ельцину отоссаться туалете самолёта и бедный президент вынужден был ссать на виду у всех под шасси самолёта,да ещё не в собственной стране?
Семенков Александр
Как можно верить президенту, который постоянно врет своему народу и НИКОГДА не признает своих ОШИБОК, который у него хоть пруд пруди? Видно врать для него святое.
Константин Заболотный
Безапеляционность утверждений- явный перекос умственного развития.Видать вам брехать ,выдавая собственное негативное мнение,как с горы катится.Больше чем уверен,что в советский период вы бы себе таких громкогласных политических заявлений вряд бы позволили сделать.Сидели бы на кухне да и сопели бы в две дырочки.
Strannik Weid
Автор точно, ничего не понял из слов президента. Интересно его из какого класса выгнали из школы? Где президент хоть кого то обвинил в этих потрясениях? Нигде. Зачем натягивать яйца на уши?
Евгений Айолло
Что обычно мешает плохому танцору? Конечно, большевики!
ГусЕна
Плохому танцору-яйца, а тебе большевики:)))
Евгений Айолло
Читайте внимательно, прежде, чем отвечать.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Нет по всей видимости задачи на увеличение населения. Поэтому откупаются мат. капиталом.
Леонид Алексеев
За танцоров не скажу(нэ танцую!),а вот тебе мешает в жизни отсутствие мозга!
Константин Заболотный
Такому "мыслителю как вы, скорее всего,мешает отсутствие фильтрационного клапана в черепушке,дабы не загружалась в него всякая фигня.Если вам лично мешают танцевать яйца-так отрежьте их!!! И у вас в момент наступит просветление в уму....
Евгений Айолло
Глупость - это дар Бога, но нельзя ею злоупотреблять / Бисмарк/
Евгений Айолло
Так Вы и не большевик?
Евгений Айолло
Так Вы и не большевик?
Леонид Алексеев
Да,мы-антибольшевик!В коммуняки идут только несчастные и убогие...
Константин Заболотный
Ну ежли вам сам Бисмарк сказал-тады ОЙ!!!
Евгений Айолло
Сам не мог - он давно умер. Читал.
Vasily Golov
Что представляла Российская империя?В 1914г в состав Европейской России входил 51 регион: 50 губерний .К Юго-Западному краю относили 3 губернии: Волынскую, Подольскую, Киевскую. К Северо-Западному краю относили 6 губерний: Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, Могилёвскую, Витебскую. К Остзейским губерниям относили 3 губернии: Курляндскую, Лифляндскую, Эстляндскую. К Малороссии относили 3 губернии: Черниговскую, Полтавскую, Киевскую. Кронштадт управлялся отдельным военным губернатором. Города Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Керчь (Керчь-Еникальское), Одесса, Николаев, Ростов-на-Дону, Баку, а с июня 1914 года и Ялта управлялись градоначальствами.
Vasily Golov
Российская империя 1916г
Vasily Golov
Что ныне?
Ирина
Одно из главных качеств врагов коммунистов ,включая тех из них ,кто ради выгоды при власти коммунистов годами и десятилетиями прикидывались коммунистами и их сторонниками ,и моментально "прозрели " в запущенную их "Освободителем " Иудой Горбачевым Перестройку -это их полнейшее отсутствие чувства ответственности за свои слова ,поступки ,ошибки ,преступления ,за страну ,которую они с большими понтами отняли у коммунистов и их сторонников , за свою высокооплачиваемую работу после захвата ими СССР . И вот со всем этим они еще и вообразили ,что они достойны владеть страной.
Vasily Golov
Коммунисты не враги.Они борцы за мировую революцию,за объединение трудящихся всех стран.Ради это они передали территории Российской империи,ради власти передали Крым,Новороссию,Польшу,Финляндию,Крым. Теперь кто то должен разгребать территориальные претензии к России.13 бывших республик кричали: Хватит кормить Москву.Стали ли они независимыми и суверенными?
Сергей Чекановский
Константин Заболотный
Мы ещё не забыли,как сами лже-коммунисты типа Захарова в прямом эфире жгли партийные билеты.Как сдавали КПСС ,как дербанили страну пользуясь полученными партийными привелегиями,как строили дикий капитализм по Егорушке Гайдару,Грефу и Чубайсу, руководствуясь лозунгом что рынок выправит всё...
vic 19511
Не слишком ли много стало обвинений СССР. В первую очередь , что страна стала поставщиком сырья и олигархов (благодаря которым богатеют западные страны).
Багира
Автор, а что так лукаво скрыл перепись населения СССР 1937 года и трагические судьбы ее организаторов и руководителей? Ну так я восполню пробел в ваших воспоминаниях. Трагедия этой переписи связана с тем, что ее подготовка и проведение пришлись на время разгула сталинских репрессий. Дело в том, что они не оправдали провозглашенную Сталиным закономерность быстрого роста населения при социализме. "Коллективизация, раскулачивание, высылка раскулаченных, массовое бегство крестьян из деревни, "разгрузка" и "очистка" от них городов и последовавший за тем страшный голод 1933 г., а также репрессии, становившиеся массовыми, вызвали демографическую катастрофу, которая не могла не обнаружиться в данных переписи"(с) http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund08.html
Samarium
Интересно, что уже более 30 лет делят, как не достижения СССР....И что такое великое создали сами за все это время ???
Вячеслав Нецветаев
Галоши то делать разучились!
Ночной кошмар
Все достижения СССР в 1990 году закончились.
Сергей Чекановский
Ну так задайте вопрос в инете, что создано за время правления Путина! Или тямы не хватает?
Александр Турчин
Хуёвому танцору всегда яйца мешают!Так и нашему гидранту!
Сергей Чекановский
У тебя яйцо вместо головы!
vic 19511
Коректны ли сравнения. Страна жила на конечном этапе разграбления. В расцвете. бесконтрольный рынок. Учёт какой учёт. Ни кто спорить не собирается, что жизнь стала лучше. На смену одним организованым пришли другие. Какова же цена всему этому. Отражается ли сейчас на величине бюджета сегодня поддержка благополучия.
Павел К
Говно в голову ударило? В сортире срать не получается?
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Ну ты упоротый хомячок. Это точно. Насмешил своей картинкой. Вверху на этой картинке специально для таких лохов, как ты, написано. Мелкую зелёную надпись прочитай на этой своей картинке. А теперь включи мозг и слазь в интернет перепроверь эти данные. Особенно про экспорт вооружений, про безработицу. А инфляция откуда такая взялась в 1999-м году в 36,5% после деноминации 1998-го года?
Леонид Алексеев
А тебе в жизни явно мешает отсутствие мозга!Трансплантируй себе хотя бы куриный!!
Виктор Борисов
А так же половцы печенеги санкции и проклятые америкосы у которых почему то хранятся наши денюшки
Анатолий Дрокин
У мужика проблема с потенцией .И кто виноват ? Конечно ВВП. Нашли стрелочника.В 17 еврейский переворот.Переведите слово революция с латыни .
Сергей Чекановский
Совершенно верно!
vladimir bedarev
Эти расчёты мне известны с Советских Времён, поэтому тут Я согласен с Путиным.
Геннадий Исаков
Особенно понравилось залихватское заверение нашего президента, что впервые в истории он разрешит жилищную проблему всех граждан России. Коммунисты не смогли, а он сможет. Правда, ничего не сказал, как он собирается это сделать. Остапа, помнится, иногда несло.
Ночной кошмар
ты всегда врёшь, или только по нечётным дням?
Сергей Чекановский
Павел К
Дура, ты своими глазами только в сортире пользуешься, когда своё говно видишь?
Владимир Герасимов
Мне кажется у ВВП демография в его голове?Народ не знает что будет завтра в нашей стране и кто же будет семьи заводить.Дай всем постоянную работу и жильё и люди будут рожать.Танцору же всегда яица мешают.Зарплата мизерная кто работает,миллионы на бирже труда,квартиры у богатых так зачем же нищих плодить.Это же ежу понятно.
Ночной кошмар
А вот за весь народ вещать не надо. Народ, это не ты и твои дебильные дружки.
Сергей Чекановский
Разберешься? Хотя, сомневаюсь!
Рауф Растов
Ухудшение демографической ситуации является отнюдь не простой проблемой, имеющей множество измерений. Поэтому невозможно разобраться с её причинами и сделать окончательные выводы о них, используя для этого лишь односторонне ограниченные одномерные комментарии. Для точного выявления причин этого многомерного и многопричинного явления могут потребоваться более основательные социологические проработки и достаточно объективные данные фокусированных статистических исследований.
Ваша Светлость
Эк тебя...:))) Многомерно-сфокусировано...:)))
Рауф Растов
Ну так просветите нас Вашей светлостью! :-)
Ваша Светлость
Нах ты мне спёрся просвечивать тебя, я те что рентген? А чёй-то ты о себе во множественном числе, мания величия или биполярное расстройство? Шизуешь?:)))
Рауф Растов
Всего лишь один аспект проблемы: одни утверждают, что ухудшение социально-экономических условий ведёт к резкому снижению рождаемости, дескать, супруги не рискуют заводить детей в условиях недостаточно стабильного материального положения своей семьи, другие ссылаются на то, что именно в бедных африканских (латиноамериканских и т.д.) странах более высокая рождаемость в сравнении с благополучной Европой, третьи утверждают, что на рост рождаемости иногда влияет фактор войны, дескать, после многочисленных потерь в ней включается коллективный инстинкт выживания народа и т.д. После всего этого Вы всё так же будете сомневаться в том, что снижение (или повышение) рождаемости (то бишь обсуждаемая демографическая проблема) является далеко не простой, а очень сложной и многомерной проблемой?
Рауф Растов
Мы с Вами находимся в публичном информационном пространстве, в котором, увы, кроме Вашей светлости, принимают участие в дискуссиях и другие люди. Зря Вы стараетесь вывести меня из психологического равновесия, поскольку я не имею никакого желания с кем-либо собачиться на сайтах. И, если Вы продолжите общение со мной в таком тоне, я просто прекращу с Вами общаться. А Вы сможете и дальше блистать на сайтах в посильном для себя формате. В чём и пожелаю Вам удачи.
Ваша Светлость
Я вжэ в глубочайшем трауре, как мне теперь жить-то без тебя, козла?.. Ты мене чО, хочишь бросить? Биля..., как жыдь, каво лубить... Идинах, придурок!:)))
Рауф Растов
В этом посильном для Вас формате я и пожелал Вам удачи :-)
Алексей
Кажется году в 1937-м был расстрелян некий Глеб Бокия - командир отряда НКВД супершпион и коммунист. А расстрелян он был за то, что его отряд разыскивал и уничтожал деревенских женщин-повитух, которые знали как правильно принимать роды, чтобы не нанести вред плоду. Кроме того всех новорожденных в роддомах подвергали облучению в рентгеновских аппаратах, якобы для обеззараживания.
Ваша Светлость
Мудак-с, однако, ты АльОша...
Алексей
Вы не светлость, а Бес.
Сергей Чекановский
Ваша Светлость, а такой аргумент будет понятен для вашего быдлячества?
Сергей Чекановский
Виктор Козодоев
есть пословица "нечего на зеркало пенять, если рожа крива"
Леонид Алексеев
Безусловно,большевистский переворот 1917 года отбросил Россию в своём развитии на десятки лет,уничтожил не самую плохую часть людских ресурсов,нанёс непоправимый ущерб демографии!Да и у тех,кого большевички милостиво оставили жить,испоганили души...Так что в этом вопросе я полностью на стороне Путина!
Борис Николаевич
На мой взгляд Ему же нужно как то оправдать своё предательство и КПСС, и СССР, присягу на верность которому он давал! Это моё личное предположение!
Ингерман Ланская
в 91-м Ниодна из 20 мильёнов камуноидная сволочь не высунулась, чтоб защитить КаПецСС и сесер, потому что это дерьмо Нах.р никому не нужно было.... А вот РУССКИЕ за Россию с 1918 по 1921 воевали против оккупантов-балВШИвиков и международных террористов - чехов, китайце, чухонцем во главе с жидовской сволочью!!
Ингерман Ланская
камуноиды все 70 лет за свою тупость винили Царский режим , оправдывали свои преступления и свою бездарность наследием Царизма... все 70 лет совдепия догоняла уровень развития России 1913-го

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