У президента Путина вновь во всём виноваты большевики

Окно в историю 1 сентября 2021 года президент Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке сделал заявление по демографической проблеме РФ, обвинив, как всегда, во всех грехах большевиков.
Окно в историю 1 сентября 2021 года президент Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке сделал заявление по демографической проблеме РФ, обвинив, как всегда, во всех грехах большевиков.
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