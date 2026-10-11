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Царьград

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Разбомбили дата-центр, подстанцию и сухогруз: ВС России нанес удары по Украине

Разбомбили дата-центр, подстанцию и сухогруз: ВС России нанес удары по Украине

ВС России нанесли удары по дата-центру, подстанции и сухогрузу на Украине. В Киеве прошли экстренные отключения.

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