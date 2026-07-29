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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок», BETBOOM и БЕТСИТИ назвали крупнейшие выигрыши игроков на ЧМ-2026

Крупнейший выигрыш среди клиентов российских букмекеров во время ЧМ-2026 составил 42 млн рублей. Такую сумму клиент «Лиги Ставок» получил благодаря пари на матч между сборными Сенегала и Норвегии (2:3).

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