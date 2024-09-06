Лавров прокомментировал заявления Киева в адрес Монголии

Он считает такое поведение хамством, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК. «Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию.
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