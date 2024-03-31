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Интересный Сочи | Куда сходить

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Спектакль “Любовь и голуби” в Зимнем театре

Спектакль “Любовь и голуби” в Зимнем театре 🗓 3 апреля, 19:00 📍 Театраяльная, 2 📍 1500-5000₽ 📊 2:20 В семье Кузякиных – разлад.

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