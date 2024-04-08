Врач Тананакина назвала продукты, которые улучшают настроение

А также оптимизируют работу кишечника Врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина в разговоре с РИАМО сообщила, что йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение.
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