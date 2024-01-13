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«Лучше бы МРТ закупили»: в поликлиниках Москвы вводят «прослушку». Что об этом думают врачи?

«Лучше бы МРТ закупили»: в поликлиниках Москвы вводят «прослушку». Что об этом думают врачи?

В московских поликлиниках вводят аудиозапись амбулаторного приема. Записывающие устройства будут установлены в кабинетах детских и взрослых поликлиник (исключение — стоматологии), чтобы можно было проконтролировать, как врач разговаривал в течение дня с пациентами.

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Комментарии
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Grandad
Врачи на приеме обращаюются к пациенту по имени-отчеству, так что ни о какой обезличенности речи нет.
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