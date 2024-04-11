Сегодня электричество будут отключать в Астрахани и трех районных центрах региона

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 11 апреля, в плановом отключении электричества находятся 9 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 08:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 15:00 до 20:00); Ахтубинский район – г.