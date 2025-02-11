Скарлетт Йоханссон в свежем тизере “Мира юрского периода: Перерождение”На Супербоуле было не слишком много новых трейлеров, но зрителям показали ещё один тизер новой части популярной франшизы о воинственных динозаврах “Мир юрского периода”.