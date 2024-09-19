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Антисемит недели

Антисемит недели

Группа "СтопАнтисемитизм" объявила Грету Тунберг "Антисемиткой недели", а ее публичную активность в "платформу для мерзкой ненависти к евреям" и вообще, Грета теперь "стоит на стороне кровожадных врагов-террористов и поддерживает ХАМАС".

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Комментарии
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Sergey
Грете - лайк! 😜
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17 час.
Наталия
Шаг от любви до ненависти очень быстро и показательно сделан!
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17 час.
лл
лина любимцева
А почему никто не пишет об УЖАСАЮЩЕЙ и МЕРЗКОЙ  &quot;ЛЮБВИ&quot; ЕВРЕЕВ ко всему человечеству, любой национальности...?!!!  Так ЛЮБЯТ УБИВАТЬ их всех, без разбору!!
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15 час.

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