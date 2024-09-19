Антисемит недели

Шаг от любви до ненависти очень быстро и показательно сделан!

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лина любимцева

А почему никто не пишет об УЖАСАЮЩЕЙ и МЕРЗКОЙ "ЛЮБВИ" ЕВРЕЕВ ко всему человечеству, любой национальности...?!!! Так ЛЮБЯТ УБИВАТЬ их всех, без разбору!!