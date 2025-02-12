Миротворческая миссия на Украине: сценарий без России

На Западе обговаривается возможность «отправки миротворцев на Украину после заключения перемирия». Надо сказать, сейчас известно об 11 миротворческих миссиях, организованных по инициативе ООН с ежегодным финансированием свыше $6 млрд, где задействованы около 70 тыс.