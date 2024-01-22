ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Пару дней назад я поделился с вами новостями о событиях на рынке СПГ и прогнозах (опасениях) западных аналитиков, что Россия может занять лидирующие позицию ещё и в статусе крупнейшего в мире экспортёра СПГ и значительный вклад в этом российской компании НОВАТЕК.
Байден исполняет обещанное? Так что там в Усть-Луге?
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Аудрюс
Ошибка большинства людей в непонимании разницы взрыва ядерного заряда и атомной станции! При ядерном взрыве в Херосиме и Нагасаки использовался, ядерный заряд в первом случае около 60 кг обогащенного урана, во втором случае где-то столько же обогащенного плутония... Взрыв происходил на высоте около 5-10км.В ядерной реакции участвовало порядка 900 граммов из 60 кг. ядерного заряда.. При взрыве на атомной станции учавствует от 10 до 18 тонн ядерных элементов и взрыв происходит на земле... Отсюда и такое заражение... При взрывах в Японии радиус поражения не привышал 6км, заражение и того меньше.... И то это в первые сутки...
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4 час.
Игорь Круглий
А тебя дебила ещё не обнулили? Ещё один хренов стратег петр
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4 час.
BV
Boris Voronin
Хватит желваки напрягать, да СОПЛИ по щекам размазывать...!!! НУЖНО отвечать террором на террор!!! Самое ГЛАВНОЕ ПОРА менять основную доктрину защиты Государства Российского - ЛЮБАЯ страна, оружие которой было использовано против России, будет автоматически ОБЪЯВЛЕНА АГРЕССОРОМ!!! И это ЗНАЧИТ - объявление ВОЙНЫ с РФ и ВСЕ заводы этой страны, НЕВАЖНО в какой: Франция, Германия, Англия, США или другая, БУДУТ подвергнуты НЕМЕДЛЕННОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ!!!
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19 мин.
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