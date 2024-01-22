Байден исполняет обещанное? Так что там в Усть-Луге?

Аудрюс

Ошибка большинства людей в непонимании разницы взрыва ядерного заряда и атомной станции! При ядерном взрыве в Херосиме и Нагасаки использовался, ядерный заряд в первом случае около 60 кг обогащенного урана, во втором случае где-то столько же обогащенного плутония... Взрыв происходил на высоте около 5-10км.В ядерной реакции участвовало порядка 900 граммов из 60 кг. ядерного заряда.. При взрыве на атомной станции учавствует от 10 до 18 тонн ядерных элементов и взрыв происходит на земле... Отсюда и такое заражение... При взрывах в Японии радиус поражения не привышал 6км, заражение и того меньше.... И то это в первые сутки...