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Юго-Восточный Курьер

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Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО рядом с ЦКАД

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО рядом с ЦКАД

Утверждены планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО В ходе заседания президиума правительства Москвы были утверждены планы комплексного развития трех участков на северо-востоке и юге столицы, а также одобрено строительство нового предприятия в ТиНАО.

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