В регионах РФ начались банкротства застройщиков

С начала года целый ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры, выяснили «Известия», ознакомившись с решениями единого федерального реестра сведений о банкротствах и с данными региональных контролирующих органов.
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