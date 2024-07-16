Джо Байден поручил секретной службе защищать Роберта Кеннеди-младшего после покушения на Трампа

Вашингтон, 16 июля 2024 года - Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить охрану независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего после покушения на бывшего президента Дональда Трампа.
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