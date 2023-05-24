Западные эксперты обсуждают возможное создание бетонных укрытий для размещения истребителей F-16 на Украине

После принятого решения о том, что истребители F-16 всё же будут поставлены Украине, в Соединённых Штатах началось экспертное обсуждение этого вопроса.
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