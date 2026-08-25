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Армия ЕС набирает силу: кто ее возглавит и что будет с НАТО

Армия ЕС набирает силу: кто ее возглавит и что будет с НАТО

Европа наращивает военную самостоятельность: Киеву могут передать технологии ракет SCALP. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «ФедералПресс» напомнил, что создание собственной армии ЕС обсуждается уже 10 лет – и процесс идет медленно, но неуклонно, несмотря на бюрократические сложности:Новый альянс создается медленно, но неуклонно, считает Солонников.

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