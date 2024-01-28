Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?

В последние годы на российском рынке появилось множество видов бензина с приставкой «улучшенный». Производители таких бензинов утверждают, что они обладают рядом преимуществ перед обычным топливом, в том числе: Увеличенная экологичность.
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