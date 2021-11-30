Обвинение заявило, что подруга банкира-насильника Эпштейна Максвелл заманивала жертв

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Обвинение на процессе Гилейн Максвелл, экс-подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, заявляет, что Максвелл помогала Эпштейну насиловать несовершеннолетних с самого начала, сообщает MarketWatch из зала суда.