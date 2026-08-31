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Пиняев о «Локо»: «Когда я пришел, был разлад. Мы начали побеждать, и все стали говорить, какой суперский «Локомотив». Сейчас не надо ни в кого кидаться камнями – мы хотим побеждать и видеть поддержку»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал текущую ситуацию в клубе. После 6 туров железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ с 3 очками.

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